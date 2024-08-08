В Казани появятся две новые парковки — по ул. Терегулова и Вахитова

В Казани появятся еще две новые парковки. Постановление, принятое городским исполкомом, опубликовано сегодня на портале мэрии столицы РТ.

Один из объектов на 45 мест будет расположен по ул. Терегулова (обе стороны улицы около дома №14 и вдоль дома №18). Вторая парковка на 114 места будет находиться вблизи станции метро «Козья слобода» по ул. Вахитова (вдоль дома №56, корп. В по Красносельской). Отмечается, что за 1 час пользования парковочными местами автовладельцы будут платить 30 рублей.

В целом количество парковочных мест в столице республики увеличится с 9 643 до 9 813. 2 парковки были расширены: паркинг по ул. Парижской Коммуны увеличился с 109 до 120, на стоянке перед Центральным стадионом – с 512 до 519. Парковочных мест по Петербургской стало на 7 меньше – с 139 до 132.