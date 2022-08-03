В Казани изменили правила застройки для строительства Соборной мечети

В Казани изменены правила землепользования и застройки для строительства Соборной мечети на месте парка аттракционов «Кырлай». С проектом на XV заседании Казгордумы выступил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

По его словам, 20 июля 2022 года от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поступило требование об изменении правил застройки Казани для размещения объекта регионального значения — Соборной мечети. Кадастровый номер земельного участка по ул. Односторонняя Гривка оканчивается на «37», его площадь на сегодня составляет 81,6 тыс. квадратных метров.

«Изначально был поставлен максимальный предел в 50 тысяч, предполагалось, что это будет порог. Но мы увидели, что такой крупный объект республиканского значения по земельному участку в максимальный размер не проходит. Осуществление религиозных обрядов „Зона размещения объектов культурного назначения“ число „50 000“ заменить словами „н.у.“ — не устанавливается», — заявил Кадыров.

Отвечая на вопрос одного из участников заседания, он добавил, что для крупных объектов формата «О4» всегда отводится такая зона. Также это касается парков, культурно-досуговых мест и других объектов, которые находятся в этой же зоне.

«Было принято решение не идти дальше по пути угадывания, потому что, возможно, будет объединение земельного участка, может быть, он увеличится. И решили установить „неустановленный показатель“, — пояснил докладчик. — В этой же зоне есть другие виды, которые стоят с неустановленным показателем. В частности, это участки культурно-досуговой деятельности, парки отдыха».

Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.

Напомним, в финал конкурса прошли восемнадцать команд. Кроме авторов из России, в числе конкурсантов — коллективы из Египта, Турции, ОАЭ, Казахстана и Узбекистана. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о каждом из них.

8 июля были подведены итоги международного конкурса эскизных проектов Соборной мечети в Казани. Первое место разделили два проекта — Айвара Саттарова (Казань) и бюро «Гинзбург архитектс» (Москва).