«Чтобы шайтан замолк, чтобы азан звучал»: в Казани началось строительство соборной мечети

С коллективного намаза начали сегодня строительство соборной мечети в Казани на 10 тыс. прихожан. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил на церемонии, что в истории есть несколько примеров, когда строительство мечети знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

Памятный знак на месте строительства соборной мечети в Казани был установлен в пятницу – благословенный для мусульман день

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прийти на церемонию начала строительства мечети могли все желающие

Памятный знак на месте строительства соборной мечети в Казани был установлен в пятницу – благословенный для мусульман день. Мечеть будет строиться на месте парка «Кырлай» – все аттракционы были задолго демонтированы, а к торжественной церемонии на земле соорудили площадь из деревянного настила.

Перед торжественной церемонией гости совершили намаз. Его участниками стали делегаты ХII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей из 72 регионов РФ, представители мусульманской общественности республики, России и зарубежья. Однако прийти на молитву могли все желающие – двери бывшего парка были для всех открыты.

Перед торжественной церемонией гости совершили намаз. Его участниками стали делегаты ХII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей из 72 регионов РФ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего собралось более тысячи человек. Для прихожан соорудили места для омовения, так как одно из условий совершения намаза – ритуальная чистота. Молящимся выдавали коврики для намаза, которые они расстилали на деревянной площади под открытым небом. Прихожане по традиции разделились – для мужчин и женщин были предусмотрены разные зоны.

Провел праздничный намаз муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. В первых рядах расположились муфтии из различных регионов России. В центре оказался вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, по правую руку от которого был Глава духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в преимущественно черном облачении, по левую – председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин в белом одеянии.

Провел праздничный намаз муфтий Татарстана Камиль Самигуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После намаза Самигуллин прочитал проповедь на татарском языке, которая, в том числе была посвящена знаменательному событию – 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией, которое празднуется в эти дни в Татарстане. Муфтий отметил, что это праздник не только татар, но и всех мусульман России, ведь болгары выбрали ислам добровольно из множества религий и официально стали его исповедовать.

Ближе к церемонии закладки камня начали подтягиваться светские деятели, в числе первых приехал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, который, очевидно, будет курировать масштабную стройку.

«Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления»

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, который возглавляет организационный комитет по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, Президент Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, главы Чувашии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и другие государственные деятели. В мероприятиии приняли участие и представители Русской православной церкви.

«Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух (с арабского – “Мир вам, милость Аллаха и его благословение”)», – приветствовал участников церемонии Марат Хуснуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух (с арабского – “Мир вам, милость Аллаха и его благословение”)», – приветствовал участников церемонии Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий - исламу. «Это послужило мощным импульсом к их культурному, экономическому и политическому развитию. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления. Но единство наших граждан, общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях и сегодня объединяют наше общество», – заявил Хуснуллин.

По его словам, Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, «сохраняя твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости».

«Архитектура мечети должна быть величественной и узнаваемой»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в истории есть несколько примеров, когда строительство мечети знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа.





«В 1767 году Екатерина Вторая, татары говорят: "әби-паша" – "бабушка-царица" – дала разрешение на строительство каменной мечети в Казани. Сегодня – это старейшая действующая мечеть в нашем городе носит имя выдающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани», – сообщил руководитель республики.

В 90-е годы по инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева началось строительство мечети Кул Шариф в Казанском кремле. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов столицы республики.

«Показательно, что эти и другие наши мечети, строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая соборная мечеть», – отметил Рустам Минниханов.

Он пояснил, что сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игелек» («Доброта») и призвал татар, мусульман и всех неравнодушных людей принять активное участие в строительстве мечети.

«Показательно, что эти и другие наши мечети, строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая соборная мечеть», – отметил Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент пояснил, что сейчас идет международный конкурс на лучший проект соборной мечети. «Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой», – добавил Минниханов.

«Для того, кто построил мечеть, Всевышний построит место рядом с ним в раю»

Равиль Гайнутдин поздравил всех с 1100-летием принятия ислама в качестве официальной религии государства Волжская Булгария. «Наш Всевышний Аллах дал нам возможность увидеть этот день. Аллах сказал, что каждый уголок этой земли для нас – место для поклонения ему, везде, кроме бани и кладбища. Если место чистое, незапятнанное ничем, мы там поклоняемся, а если строим мечеть, входим в него и, направив наши лица к Каабе, всем сердцем обращаемся ко всевышнему, это уже светлое, богоугодное дело вдвойне. Поэтому мы от всей души говорим спасибо Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, первому Президенту Минтмеру Шариповичу Шаймиеву, Марату Хуснуллину, который нашел время, оторвавшись от государственных дел, приехал к нам, который прилагает все усилия, чтобы праздник по случаю юбилея принятия ислама отпраздновали во всех регионах», – сказал муфтий.

Равиль Гайнутдин поздравил всех с 1100-летием принятия ислама в качестве официальной религии государства Волжская Булгария Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил важность того, что в строительстве мечети сможет принять участие все желающие с помощью пожертвований.

«В хадисе пророка Мухаммада говорится, что для того, кто построил мечеть, Всевышний построит место рядом с ним в раю», – напомнил Равиль хазрат.

«Любой храм божий – это сени рая»

Памятный камень в честь строительства Соборной мечети возвышался рядом со сценой, где произносились речи. Массивный куб был накрыт белым полотнищем с символикой 1100-летия принятия ислама, что явно было отсылкой к Каабе — мусульманской святыне, установленной во внутреннем дворе заповедной мечети в Мекке.

Право снять покров с памятного камня предоставили молодому поколению – шакирдам медресе имени 1000-летия принятия ислама Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зеленый гранитный камень был привезен из Ирана. Его масса – одна тонна. На памятном знаке выполнена надпись на арабском, татарском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

Зеленый гранитный камень был привезен из Ирана. Его масса – одна тонна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Право снять покров с памятного камня предоставили молодому поколению – шакирдам медресе имени 1000-летия принятия ислама. Затем молитву пригласили прочитать Талгата Таджуддина. «Меня попросили. Сейчас», – заметил он, добавив, что давно об этом молится.

Он поделился, что 13 лет назад написал молитву с пожеланием, чтобы мечети были построены в Москве, Болгаре, Казани и Уфе, «чтобы шайтан замолк, чтобы азан звучал». По его словам, она полностью исполнилась со строительством Белой мечети в Болгаре. «Любой храм божий – это сени рая», – отметил Таджуддин и прочитал дуа – молитву на арабском языке.

«Любой храм божий – это сени рая», – отметил Таджуддин и прочитал дуа – молитву на арабском языке Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Облик мечети станет известен в июле

Как будет выглядеть мечеть – определит международный конкурс. Сейчас над ее эскизами работают 20 участников, в том числе из ОАЭ, Казахстана, Турции, Египта, Узбекистана и Азербайджана.

Техзадание предполагает создание мечети высотой до 80 метров. Молельный зал должен вмещать 10 тыс. человек, столько же мест должно быть предусмотрено вне стен собора. Мечеть будет также вписана в природный ландшафт. Здесь планируется сделать парк «Манзара». Он входит в проект 12 парков вдоль реки Казанки.

Итоги конкурса планируется подвести накануне священного праздника Курбан-байрам – 8 июля.

Организатор конкурса и заказчик строительства – Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек – Доброта». Он был учрежден по Указу Рустама Минниханова. Одна из задач фонда – финансирование мероприятий, связанных со строительством, воссозданием и реставрацией объектов для духовно-нравственного воспитания общества. Наблюдательный совет фонда возглавляет Президент Татарстана.

Осенью текущего года планируется приступить к самим строительным работам. На сегодняшний день прорабатывается техническое задание по подготовке проектно-сметной документации комплекса мечети.

Ранее профессор Института Казанского государственного архитектурно-строительного университета Галина Айдарова отмечала, что у выбранной территории удобное расположение с точки зрения городского ландшафта, так как просматривается с основных визуальных точек Казани.





Будущая мечеть будет хорошо просматриваться со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве. «Расположение новой соборной мечети напротив Кремля, находящегося под охраной ЮНЕСКО, создает архитектурно-пространственный диалог “древнего Кремля”, смотрящего в прошлое, и новой cоборной мечети, обращенной в будущее», – заявляла архитектор.

Она уверена, что будет создан уникальный, но соподчиненный Кремлю объект, не позволяющий нарушить главенство кремлевского ансамбля.

Муфтий Камиль Самигуллин отмечал, что умма в Казани давно мечтала о большой площадке, где можно было бы вместе молиться. По его словам, зачастую, например, в пятницу, прихожане молятся на улице – не хватает мест в помещении. По его словам, мечеть будет не только местом для молитвы, но и духовно-просветительским центром для мусульман.

Пока будущую мечеть называют «в честь 1100-летия принятия ислама». Вероятно, название изменится. В числе обсуждаемых общественностью вариантов – «Марьям» (Мария, мать пророка Исы – Иисуса), мечеть в честь основателя Казани хана Улу-Мухаммеда и «Ханская». Муфтий Камиль Самигуллин отмечал, что по названию пока обсуждений не было и пока рано выдвигать какие-то версии названий.