Хай-тек или древнебулгарская классика: что известно о проектах соборной мечети Казани?

Несмотря на то что конкурс эскизных проектов соборной мечети Казани проводится в условиях строгой секретности, «Татар-информу» удалось выяснить некоторые детали. О том, какие требования к архитекторам были у организаторов, прислушались ли к ним авторы и какими работами уже успели прославиться участники конкурса, – в нашем материале.

Победитель конкурса эскизных проектов соборной мечети Казани будет объявлен в эту пятницу, 8 июля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эта мечеть должна ломать стереотипы и быть ультрасовременной»

Победитель конкурса эскизных проектов соборной мечети Казани будет объявлен в эту пятницу, 8 июля. Жюри предстоит сделать непростой выбор из 18 вариантов, представленных авторами из Татарстана, других регионов России, а также таких стран, как Турция, ОАЭ, Казахстан, Египет и Узбекистан.



В числе участников из Казани – бюро ОSТА, основанное Алмазом Муглиевым и Искандером Насыровым. Компания занимается проектированием мечетей с 2005 года, на ее счету более 30 построенных объектов, среди которых – мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах.



«Мы в своем проекте ориентировались на следующее: люди должны увидеть соборную мечеть и сказать, что это – татарская мечеть. Она должна отражать нашу национальность, наш татарский дух. Также, на мой взгляд, она должна ломать стереотипы, быть уникальной и ультрасовременной», – рассказал нашему изданию Алмаз Муглиев.

На вопрос о том, ждать ли нам еще одной хай-тек-мечети, но в больших масштабах, наш собеседник ответил, что «это будет немного другое», «другого уровня».

На счету бюро ОSТА более 30 построенных объектов, среди которых мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах Фото: nabchelny.ru

«Цветовая гамма – бело-серо-коричневая, как у болгарских мечетей»

Еще одним участником из Казани стал архитектор и владелец компании по производству мебели «Яратам Дизайн» Петр Сафиуллин. Напомним, он проектировал бар «Квартира 63» и ресторан «Якитория». Также занимал руководящую должность в «Татинвестгражданпроекте».



«В основе нашей идеи лежит интеграция архитектуры в городскую среду. У нас современная архитектура, мы намеренно ушли от украшения фасадов разными национальными орнаментами. Прообразом послужили мечети древних болгар XIV века, когда еще было минимум декора. Я посчитал, что это первоисточник национальной татарской архитектуры. Без примесей арабского, итальянского и русского влияния.

В проекте есть много разных функций кроме молельного зала и всего того, что этому сопутствует: есть торговая часть, какие-то выставочные пространства. Основной купол мечети и минареты «прорастают» сквозь эти слои. Пробивают их насквозь», – поделился с «Татар-информом» Петр Сафиуллин.



Наш собеседник добавил, что авторы проекта соединили набережную со зданием мечети, а дорогу, которая отделяет от нее реку, «оставили как эстакаду и сделали так, что с набережной можно беспрепятственно попасть в мечеть».

«Цветовая гамма – бело-серо-коричневая, как у болгарских мечетей. Мы не проектировали здание, мы проектировали среду, инфраструктуру. У нас можно ходить по крыше или по первому уровню, можно выйти на набережную. Мы же решили сделать это культовое сооружение действительно общедоступным», – рассказал архитектор.

Cтудия «АРТМУС» в свое время отвечала за разработку проекта «главного долгостроя Уфы» — мечети «Ар-Рахим» Фото: © Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Также Казань представлена в конкурсе студией «АРТМУС» Дмитрия Мусина. Можно сказать, что это бюро специализируется на соборных мечетях: в свое время оно отвечало за разработку проекта «главного долгостроя Уфы» — мечети «Ар-Рахим». Помимо этого, в 2016 году казанская дизайн-студия взяла на себя работу по созданию экстерьеров и интерьеров строящейся под протекцией Татарстана и Чечни самой большой мечети в Крыму, лишившейся после инцидента со сбитым бомбардировщиком Су-24 своих турецких подрядчиков.

Казанская дизайн-студия взяла на себя работу по созданию экстерьеров и интерьеров строящейся под протекцией Татарстана и Чечни самой большой мечети в Крыму Фото: © «Татар-информ»

«В ходе конкурсных процедур мне запомнились слова муфтия, которые звучали примерно так: “Чтобы каждый татарин на земле, взглянув на эту мечеть, понял, что она татарская”, – вспоминает Дмитрий Мусин. – Мы постарались сделать так, чтобы в проекте читалась адресность. На вид – не думаю, что у нас совсем классика, есть небольшие интерпретации».



Архитектор добавляет, что здание будет размещено в историческом центре, рядом находится Кремль, “Чаша” и цирк, что «оставляет большой след, который должны учитывать участники конкурса».

«Если брать Московскую соборную мечеть, то там самая главная проблема – многоярусность балконов и эвакуация людей (да, мы говорим о высоких вещах, но вынуждены думать о безопасности). На выход людей в безопасное место отводится 20-30 минут, и очень сложно организовать эвакуацию 10 тысяч человек с четырех-пяти уровней балконов. В здании будут сразу расположены полости, в которых будут находиться эвакуационные лестницы. Мы постарались по-своему это решить, и нам, кажется, удалось», – комментирует Дмитрий Мусин.

«Если брать Московскую соборную мечеть, то там самая главная проблема – многоярусность балконов и эвакуация людей (да, мы говорим о высоких вещах, но вынуждены думать о безопасности)» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Всё происходит по воле Аллаха – я это понял по опыту с “Кул-Шарифом”»

Другой местный участник – архитектор Айвар Саттаров. В 1996-2005 годах был реализован первый проект мечети, разработанный в его архитектурном бюро, — «Кул Шариф». Также он спроектировал мечети «Гадель»,«Ярдэм», «Иман Нуры», Центральную мечеть Актобе в Казахстане и многие другие.



Архитектор не стал посвящать нас в детали своего проекта, сославшись на секретность, однако заверил: новая мечеть будет еще одной жемчужиной Казани.

«Всё на этом свете происходит по воле Аллаха – я в свое время это понял по опыту с “Кул Шарифом”. Всевышний знает, как должна выглядеть эта мечеть, а Аллах любит красоту, поэтому она будет красивой и украсит наш город», – уверен Айвар Саттаров.

Айвар Саттаров не стал посвящать нас в детали своего проекта, сославшись на секретность, однако заверил: новая мечеть будет еще одной жемчужиной Казани Фото: rt-online.ru

В числе участников конкурса из Татарстана – челнинец Илья Сафиуллин. Вместе с братьями Дамиром и Равилем он успел наработать в Челнах солидное портфолио, на основе которого можно сделать предположение о том, какого проекта соборной мечети стоит ожидать от этого участника. Среди спроектированных Сафиуллиными объектов: Шишкинский бульвар, площадь Азатлык, клубный дом «Плазма» и необычное административное здание на улице Центральной в Набережных Челнах.



Также Татарстан представляет студия «Забир», основанная главным архитектором, начальником отдела мониторинга, сохранения и реставрации Музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустемом Забировым. Он, так же как и Айвар Саттаров, входил в творческую группу по созданию мечети «Кул Шариф». Помимо этого, в числе участников из РТ – КГАСУ и Творческая мастерская живописи при Российской академии художеств в Казани.

Турецко-исламская традиция и отели в ОАЭ

Не менее достойные авторы представлены в числе иностранных участников. К примеру, турецкая компания HASSA, основанная в 1983 году. Ее миссия – распространять по всему миру архитектурную турецко-исламскую традицию довестернизационной эпохи. В числе ее проектов: мечети и культурные центры в Токио, Берлине и Ашхабаде, также HASSA является соавтором мечети Университета Мармара.

В числе проектов турецкой компании HASSA – мечети и культурные центры в Токио, Берлине и Ашхабаде Скриншот сайта hassa.com

Участники из Казахстана – BI Construсtion and Engineering. Компания реализует стратегические государственные объекты промышленно-гражданского, инфраструктурного назначения. Любопытно, что в пуле их партнеров есть «Татнефть». В портфолио компании есть мечеть в Бурабае, Ботанический сад Астаны, Стена мира в Астане, а также площадь Нур-Султан.



Участники из Узбекистана – KARAT PROJECT. Они отметились разработкой фасадов и внешнего вида Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

ОАЭ на конкурсе представляет компания BUILT ENVIRONMENT STUDIO SHARABASSY, специализирующаяся на возведении отелей, торговых центров и апартаментов. Еще одни казахстанцы – компания E&K. Египет представлен бюро First Designers.

От авторов Главного храма Вооруженных Сил

Наряду с другими участниками эскизный проект соборной мечети в Казани представит московская компания, причастная к разработке парка у Главного храма Вооруженных Сил РФ, – «Сретенские Архитектурные Мастерские».

Эскизный проект соборной мечети в Казани представит московская компания, причастная к разработке парка у Главного храма Вооруженных Сил РФ Фото: archi.ru

Московская «Студия Уткина», заявившаяся на конкурс, также имеет опыт работы с культовыми объектами. Правда, православными. К примеру, на ее счету: часовня в Тверской области, храм в Чапаевке и храм у стен Новодевичьего монастыря в Москве.

За разработку соборной мечети также решили взяться наследники известных архитекторов Бархиных и Гинзбургов – столичное архитектурно-реставрационное бюро «Гинзбург Архитектс». Судя по его проектам, авторам близки конструктивизм, минимализм и хай-тек.

«Мы не можем построить мечеть, не связанную с местными традициями»

По словам одного из экспертов конкурса – доктора искусствоведения Гузель Валеевой-Сулеймановой, со всеми участниками была проведена масштабная подготовительная работа, так что «населению не стоит беспокоиться» за итоговый результат.

По словам Гузель Валеевой-Сулеймановой, со всеми участниками была проведена масштабная подготовительная работа Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Шла просветительская работа: мы знакомили их с историей строительства, архитектурой и оформлением мечетей как в Казани, так и в целом в республике. Все-таки у нас есть и зарубежные участники, а мечеть будет строиться в Казани. Это город, который обладает 1000-летней историей. Мы не можем построить здесь мечеть, не связанную с местными традициями», – комментирует эксперт.



В свою очередь, участники конкурса, с которыми удалось побеседовать «Татар-информу», отмечают, что консультационные встречи в целом пошли им на пользу, а в некоторых случаях заметно повлияли на разрабатываемые ими проекты.

«Муфтий, например, сам провел несколько интересных семинаров. Искусствоведы, историки, специалисты в области мусульманской каллиграфии, градостроители, главный архитектор Казани очень активно участвовали, – рассказал нашему изданию эксперт конкурса, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов. – Я абсолютно уверен, что это здание станет украшением Казани. Оно будет любимым местом мусульман и одной из ярких визитных карточек нашего города».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»