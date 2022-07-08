В конкурсе эскизных проектов Соборной мечети победили конкурсанты из Казани и Москвы
В Казани определился победитель конкурса эскизных проектов Соборной мечети. Его итоги сегодня в Казанской Ратуше подвели Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин.
Первое место разделили два проекта:
Айвар Саттаров, Казань;
Бюро «Гинзбург архитектс», Москва.
На втором месте тоже оказалось сразу две команды:
Архитектурное бюро HASSA, Турция;
«Сретенские архитектурные мастерские», Москва.
Третье место заняла студия OSTA, Казань.
Кроме того, Артем Сидоров, студент 3 курса КГАСУ, получил спецприз из рук Президента РТ и главы федерального Минстроя.
Каждому участнику конкурса Рустам Минниханов вручил благодарственное письмо.
Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.
Напомним, в финал конкурса прошли восемнадцать команд. Кроме авторов из России, в числе конкурсантов — коллективы из Египта, Турции, ОАЭ, Казахстана и Узбекистана. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о каждом из них.