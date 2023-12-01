В Казани из-за нехватки кадров работодатели выступают против быстрых увольнений

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В столице Татарстана наниматели жалуются, что двух недель, которые по закону должны пройти с момента получения заявления до увольнения работника, недостаточно, чтобы найти ему замену. Большинству компаний на это требуется не меньше месяца, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проходившего с 1 по 28 ноября этого года.

В общей сложности 74% казанских работодателей хотят знать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев они называют срок от месяца.

«Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 80% работодателей испытывают дефицит персонала», — констатируют в связи с этим специалисты сервиса.

В числе наиболее дефицитных сегодня позиций на рынке труда фигурируют квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Кроме того, наниматели против и быстрых увольнений руководителей. Дело в том, что на поиск сотрудников на такие позиции они тратят от полутора месяцев и более.

Ранее член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова заявила, что с помощью одних трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья невозможно решить проблему нехватки кадров. Кроме того, молодежь, представители поколения Z, чаще всего не хотят работать на производстве.

В России на основании указа Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости».