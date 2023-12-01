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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за нехватки кадров работодатели выступают против быстрых увольнений
В столице Татарстана наниматели жалуются, что двух недель, которые по закону должны пройти с момента получения заявления до увольнения работника, недостаточно, чтобы найти ему замену. Большинству компаний на это требуется не меньше месяца, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проходившего с 1 по 28 ноября этого года.
В общей сложности 74% казанских работодателей хотят знать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев они называют срок от месяца.
«Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 80% работодателей испытывают дефицит персонала», — констатируют в связи с этим специалисты сервиса.
В числе наиболее дефицитных сегодня позиций на рынке труда фигурируют квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.
Кроме того, наниматели против и быстрых увольнений руководителей. Дело в том, что на поиск сотрудников на такие позиции они тратят от полутора месяцев и более.
Ранее член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова заявила, что с помощью одних трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья невозможно решить проблему нехватки кадров. Кроме того, молодежь, представители поколения Z, чаще всего не хотят работать на производстве.
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