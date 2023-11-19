Эксперт по кадровой политике: Молодежь работать на производстве не стремится

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Представители самого юного поколения, поколения Z, чаще всего не хотят работать на производстве. Об этом заявила член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

По словам специалиста, «молодежь работать на производстве не стремится». «Это новое поколение, поколение Z, рожденные после 2000-х годов. Эти ребята в большинстве своем не любят физический труд. Их нельзя удерживать с помощью старых мер, авторитарного режима и старых форм стимулирования», — пояснила она.

Эксперт уточнила, что представители молодежи предпочитают идти работать в IT-сферу или в сферу услуг, «в том числе туда, где есть гибридный или удаленный формат работы».

При этом Маштакова сослалась на проведенный в Татарстане опрос среди учеников 8-х классов, согласно которому только 15% из них «готовы идти в перспективе на заводы, на производство». Впрочем, этот показатель она назвала хорошим, но констатировала, что с учетом малочисленности этого поколения желающих будет недостаточно для покрытия существующей потребности в работниках.

В свою очередь среди нынешних сотрудников промышленных предприятий много людей старших возрастов. В частности, исследование по Закамью, охватившее свыше 100 компаний, показало, что примерно 50% производств имеют в штате около 60% рабочих старше 50 лет.

«Это говорит о том, что даже если мы продлим пенсионный возраст, то выбытие все равно будет быстрым», — объяснила Галина Маштакова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с помощью одних трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья невозможно решить проблему нехватки кадров.

Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография» на основании указа Президента России Владимира Путина.