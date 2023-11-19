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Эксперт по кадровой политике: Молодежь работать на производстве не стремится
Представители самого юного поколения, поколения Z, чаще всего не хотят работать на производстве. Об этом заявила член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
По словам специалиста, «молодежь работать на производстве не стремится». «Это новое поколение, поколение Z, рожденные после 2000-х годов. Эти ребята в большинстве своем не любят физический труд. Их нельзя удерживать с помощью старых мер, авторитарного режима и старых форм стимулирования», — пояснила она.
Эксперт уточнила, что представители молодежи предпочитают идти работать в IT-сферу или в сферу услуг, «в том числе туда, где есть гибридный или удаленный формат работы».
При этом Маштакова сослалась на проведенный в Татарстане опрос среди учеников 8-х классов, согласно которому только 15% из них «готовы идти в перспективе на заводы, на производство». Впрочем, этот показатель она назвала хорошим, но констатировала, что с учетом малочисленности этого поколения желающих будет недостаточно для покрытия существующей потребности в работниках.
В свою очередь среди нынешних сотрудников промышленных предприятий много людей старших возрастов. В частности, исследование по Закамью, охватившее свыше 100 компаний, показало, что примерно 50% производств имеют в штате около 60% рабочих старше 50 лет.
«Это говорит о том, что даже если мы продлим пенсионный возраст, то выбытие все равно будет быстрым», — объяснила Галина Маштакова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с помощью одних трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья невозможно решить проблему нехватки кадров.
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