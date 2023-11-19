Специалист по кадровой политике: Мигранты нас не спасут

С помощью одних трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья невозможно решить проблему нехватки кадров. Об этом заявила член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Мигранты сейчас прекрасно понимают, как обстоят дела в России, насколько низкий уровень безработицы. Они стали такими же избирательными, как и наши соотечественники. Для них нужно, чтобы был хороший компенсационный пакет и прямо сейчас», — подчеркнула эксперт.

По словам Миштаковой, мигранты «получают дотации на питание, проживание, прохождение бесплатного для них медосмотра и проезд до места работы». При этом они могут выбирать работодателей по всей России: те, кому не понравится трудиться в Татарстане, уедут в Сыктывкар, Тюмень или Краснодар.

Вместе с тем, уточнила специалист, численность мигрантов в республике вернулась на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса. В 2023 году в регионе их насчитывается около 300 тыс., пояснила она.

Снять проблему нехватки кадров, уверена Миштакова, позволят «системные решения и комплексные меры», предусматривающие не только рост заработных плат, но и улучшение условий труда, развитие инфраструктуры, решение других проблемных вопросов.

Однако и тогда нельзя будет обойтись «без мигрантов, без осужденных, без надомников, без тех, кто работает на удаленке, без школьников, без студентов и других категорий граждан, которых можем вовлечь в экономику», добавила она.

Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография» на основании указа Президента России Владимира Путина.