Наставники, зарплаты и жилье: как заводам в Татарстане предлагают утолить кадровый голод

По данным Минпромторга РТ, промышленности сейчас требуется около 11 тыс. человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наибольшая нехватка кадров – в обрабатывающей промышленности»

Безработица в Татарстане сегодня пребывает на рекордном минимуме – 0,26%. Это около 5,3 тыс. безработных от среднесписочной численности занятых старше 15 лет – чуть больше 2 млн человек.

По данным Минпромторга РТ, промышленности сейчас требуется около 11 тыс. человек. Из них 25% должны быть с высшим образованием, в основном инженерным, 34% – специалистами со средним профобразованием. На рабочие кадры приходится 41% спроса предприятий.

«Наибольшая нехватка кадров фиксируется в обрабатывающей отрасли промышленности. Особое внимание сейчас на машиностроение. В связи с поставленными задачами по достижению технологического суверенитета российским компаниям требуются рабочие, инженеры, технологи и много рабочих рук», – рассказали «Татар-информу» в ведомстве.

На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина вообще заявила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук, а особенно сложная ситуация с кадрами сложилась в машиностроении, а также в химической промышленности.

Особенно сложная ситуация с кадрами сложилась в машиностроении, а также в химической промышленности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежь не стремится идти на работу в систему ОПК»

В КФУ предложили свои методы борьбы с кадровым голодом. Их опубликовала кандидат экономических наук и доцент кафедры экономической теории и экономической политики Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета Татьяна Мансурова. Статья «Кадровое обеспечение на промышленных предприятиях: проблемы и пути их решения» вышла в №1 «Регионального экономического журнала» (издание КФУ, входит в список ВАК) за 2023 год.

Мансурова напоминает, что «обеспечение и развитие кадрового потенциала промышленных предприятий являются решающим фактором национальной безопасности страны».

«Кадровый голод» в Татарстане лишь нарастает, в том числе из-за увеличения объемов производства. А потому эта проблема требует срочного разрешения, так как «срыв оборонных госзаказов грозит серьезными последствиями для национальной безопасности».

Ученый констатирует: даже несмотря на то что предприятия, испытывающие острую потребность в кадрах (казанские вертолетный и пороховой заводы, «Ремдизель» и другие), предлагают соискателям обширный пакет социальных гарантий: дополнительные выплаты, жилье или компенсацию платы за арендное жилье, медосмотры, бесплатное питание и другие, «молодежь не стремится идти на работу в систему ОПК».

В своих выступлениях по кадровой теме Раис Татарстана упоминал крайне низкий уровень квалификации и абсолютную неготовность молодежи работать на производстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть стереотип, что завод предполагает лишь грязный, скучный труд»

Причин много.

Во-первых, это проблемы, связанные с уровнем образования. «Получение высшего образования стало общедоступным и легко получаемым, но при этом уровень знаний выпускников часто не удовлетворяет запросы будущих работодателей, отсутствует оптимальная и эффективно работающая система дальнейшего трудоустройства выпускников», – пишет Мансурова.

Во-вторых, низкий уровень подготовки выпускников средней школы, особенно по физике и математике, а также слабая профориентационная работа среди выпускников 9 классов (естественно, по рабочим профессиям). Отмечено и сведение к минимуму подготовки специалистов с начальным профобразованием.

В-третьих, это «наличие стереотипа среди молодежи, что завод предполагает лишь грязный, низкоквалифицированный, скучный труд». В общем, ничего нового – аналогичные причины неоднократно озвучивал и Рустам Минниханов. В своих выступлениях по кадровой теме Раис Татарстана также упоминал крайне низкий уровень квалификации и абсолютную неготовность молодежи работать на производстве.

Среди других причин, перечисленных Татьяной Мансуровой, – завышенные зарплатные ожидания кандидатов (особенно молодых) и, как следствие, отток высококвалифицированных специалистов либо в другие регионы (точнее, в города-миллионники), либо в другие сферы деятельности – очевидно, за более высоким доходом.

«Но даже высокий уровень зарплаты не закрывает все вакансии, особенно в рабочих специальностях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нужна грамотная государственная кадровая политика

По данным ученого, из кадрового цугцванга, в котором оказалась промышленность, предприятия выбираются предсказуемыми способами. Кто-то действует максимально просто – повышает ту самую зарплату. «Но даже высокий уровень не закрывает все вакансии, особенно в рабочих специальностях», – констатирует Мансурова.

Часть вакансий закрывает наем неквалифицированного персонала, но это тоже требует дополнительных затрат – «на проведение курсов для повышения компетенций». Затратна и релокация инженеров и научных кадров, которой тоже все занимаются, но это требует финансирования для обеспечения жильем.

Все это, возможно, и помогает затыкать дыры в авральном режиме. Но для ликвидации кадрового дефицита необходимы, понятное дело, другие решения. Мягко говоря, комплексные и очень долгосрочные. Ориентиром для Мансуровой явно является светлое советское прошлое. Не случайно она в статье напоминает, что «во времена Советского Союза, в эпоху противостояния двух мировых политических систем, в условиях «холодной войны» предприятия военного назначения имели преимущества государственного финансового обеспечения». А потому в те «райские» времена в отрасли царила кадровая стабильность.

Но за лихие 1990-е многое было разрушено. «Для выхода из декаданса системы обучения» сегодня необходима «грамотная государственная кадровая политика», реформа системы среднего профессионального образования (СПО), а также создание на предприятиях собственных цепочек «обучение – производство», констатирует ученый.

Многие предприятия и так уже давно занимаются «выращиванием» собственных кадров – например, путем заключения договоров с учебными заведениями, инвестирования во внутренние программы по обучению сотрудников, повышения квалификации или переквалификации. Но между требованиями работодателей и компетенциями, которыми одаривают будущих работников в учебных заведениях, существуют противоречия.

Все это «необходимо оттачивать непосредственно на рабочем месте, например по принципу советского рабфака», пишет Мансурова. «Содержание собственного учебного центра достаточно затратно, не под силу многим компаниям. Альтернативным вариантом может выступить институт наставничества для молодых специалистов. Под системой наставничества понимается система адаптации новых сотрудников, которая направлена на передачу новых знаний и опыта по специальности, а также закрепление сотрудника на предприятии. Институт более выгоден для предприятия, поскольку закладываются малые финансовые затраты и индивидуальная практическая подготовка специалиста», – уверена ученый.

Многие предприятия уже давно занимаются «выращиванием» собственных кадров – например, путем заключения договоров с учебными заведениями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три метода решения проблемы кадрового голода от Минпромторга

Как отметили «Татар-информу» в пресс-службе Минпрома РТ, ситуация на рынке труда в Татарстане за последние два года менялась кардинально как в минус, так и в плюс.

«Санкционное давление, уход с рынка зарубежных компаний – все это грозило промышленным отраслям высвобождением кадров. В тот момент структура государственного управления была переориентирована на содействие таким предприятиям, чтобы создать условия и с рынка труда никого не потерять», – отметили в ведомстве.

К способам решения кадрового дефицита в Минпроме РТ отнесли следующие.

Первое – это внедрение новых технологий на предприятиях, модернизация производств, позволяющая повысить производительность труда.

Второе – продолжение целенаправленной работы по сближению образовательных учреждений с промышленными предприятиями «в целях подготовки кадров с необходимыми для работодателей компетенциями». Так, крупные предприятия привлекаются для участия в программах «Профессионалитет» и создания передовых инженерных школ. КАМАЗ, СИБУР, «Татнефть», «Газпром», «Аммоний» и другие уже подключились к этой работе.

«Ведется работа по выстраиванию системы подготовки кадров со школьной скамьи. Примером успешной адресной подготовки кадров предприятий ГК «Ростех» является проект «Крылья Ростеха» (КАЗ, АО «КВЗ», АО «Радиоприбор», АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко»). Ведется профориентационная деятельность на постоянной основе в части организации экскурсий школьников на ведущие предприятия республики. Ежегодно проводится республиканский конкурс “Инженер года”, “Я выбираю небо!”, “Молодые профессионалы”, конкурс профессионального мастерства “Алабуга-Skills” и другие», – добавили в ведомстве.

Третье – это привлечение кадров из других регионов и стран, проведение ярмарок вакансий, дней работодателя, круглых столов, встреч на территории организаций, работа с аутстаффинговыми компаниями. Так, республика активно представлена на электронной платформе «Работа в России». В апреле – июне Татарстан принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», собрав на 55 площадках 568 предприятий республики. Ярмарку посетили более 12,5 тыс. человек.

Схожие меры в октябре на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению озвучивал и первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин.

«Большую значимость приобретают мероприятия по повышению кооперации предприятий с образовательными организациями для максимального трудоустройства выпускников», – отмечал чиновник. Также власти рассчитывают на рост производительности труда (на эти цели направлен и федеральный нацпроект, активным участником которого выступает Татарстан), «в том числе в части внедрения новых технологий, автоматизации и роботизации, замещающих ручной труд», говорил Пелевин.

К способам решения кадрового дефицита в Минпроме РТ отнесли внедрение новых технологий на предприятиях, модернизацию производств, позволяющую повысить производительность труда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три способа исправить ситуацию на рынке труда от КФУ

Татьяна Мансурова в своей статье для улучшения ситуации в кадровой сфере рекомендует предприятиям Татарстана придерживаться следующих принципов.

Первый: «Подготовка кадров − это стратегическая задача развития предприятия, имеющая соответствующий фонд заработной платы».

Второй – «обеспеченность работников социальными гарантиями (возможность получения жилья или его субсидирования, наличие собственных баз отдыха и других)».

Третий – «в кадровой политике предприятия (должны, – прим. Т-и) соответствовать требованиям рынка труда по квалификации работников, условиям труда, уровню оплаты труда, социальным гарантиям».

«Сегодня идет конкуренция за работника, и, соответственно, здесь важна роль работодателя, что он может предложить соискателю: уровень заработной платы, социальный пакет, перспективы карьерного роста, решение жилищных вопросов», – сообщили «Татар-информу» в Минтруде Татарстана.

«Если работодатели будут выполнять данные требования по улучшению кадровой политики предприятий, то уровень дефицита квалифицированного персонала будет стремиться к снижению», – констатировала ученый КФУ.