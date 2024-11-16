В Казани готовят к первому полету импортозамещенный Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

АО «Туполев» завершает подготовку к первому полету после замены всех импортных деталей на российские летающей лаборатории Ту-214. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев.

«Провел заседание штаба по летающей лаборатории. В ближайшее время состоится ее полет после полной замены импортных составляющих», — отметил менеджер, подводя итоги недели.

В качестве летающей лаборатории используется самолет с бортовым номером RA-64509, впервые поднявшийся в воздух в ноябре 2006 года. В апреле 2007-го авиалайнер передали авиакомпании «Трансаэро», которая эксплуатировала его до октября 2015 года. Четырнадцатого июня текущего года борт совершил первый полет после восстановления летной годности, о чем сообщал «Татар-информ».

«Этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Можно сказать, что он будет прародителем линейки полностью отечественных „Туполевых“», — заявлял тогда Константин Тимофеев.

Согласно приказу Минпромторга РФ №663 от 31 марта 2015 года, на самолетах Ту-214 необходимо было заменить на российские более 240 позиций комплектующих бортового оборудования. Речь шла о системах предупреждения о столкновении в воздухе и опасной близости Земли, метеолокаторе, радиостанциях, аппаратуре спутниковой и инерциальной навигации, блоках радионавигационного оборудования, приводах-генераторах, топливных и гидравлических насосах и насосных станциях, различных датчиках, реле, электрических соединителях, контакторах, фильтрах, элементах бытового и аварийно-спасательного оборудования и так далее.