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«Туполев» планирует снизить вес Ту-214 и модернизировать его планер
АО «Туполев» в рамках модернизации авиалайнера Ту-214 собирается в первую очередь снизить его вес, а также модернизировать планер, систему и силовую остановку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев.
Тимофеев отметил, что провел первую встречу в рамках запуска инновационного конструкторского центра по модернизации среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, и вновь призвал «талантливых и креативных специалистов» присоединятся к проекту.
Управляющий директор концерна назвал авиалайнер «машиной со своими преимуществами и потенциалом для развития». Среди этих преимуществ он упомянул «очень хорошее крыло, сертифицированные двигатели, качественный фюзеляж и горизонтальное оперение». По его мнению, в результате по летно-техническим характеристикам «получился практически идеальный самолет».
«Задача на ближайшую перспективу — снизить его (Ту-214 — прим. Т-и) вес. Формат менять не планируем, будет такая же длина, ширина, высота, пассажировместимость, но будем работать над оптимизацией веса», — подчеркнул Тимофеев.
Кроме того, он пояснил, что участников центра объединят в команды по направлениям, четыре из которых уже определены. Это «Планер», «Системы», «Постпродажное обслуживание» и «Силовая установка».
Каждая команда будет состоять как минимум из двух конструкторов, технолога и экономиста. За ними закрепят кураторов, обязанных координировать их активность.
К данному моменту поступило уже более 300 резюме от желающих работать в инновационном конструкторском центре. Отобраны пока только шесть человек.
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