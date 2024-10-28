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Управляющий директор «Туполева» озвучил приоритеты в модернизации Ту-214
Управляющий директор «Туполева», первый замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Константин Тимофеев озвучил приоритеты в модернизации пассажирского лайнера Ту-214. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В приоритет на текущий момент вынесены следующие задачи: модернизация шасси, переход на облегченные материалы в ряде самолетных систем, модернизация пассажирских кресел для снижения массы и повышения комфорта пассажиров», – написал Тимофеев.
Планы по модернизации обсуждались с командой инновационного конструкторского центра. В ближайшее время специалисты должны будут ознакомиться с технической информацией и сравнить технологии, разработанные конструкторскими бюро, входящими в ОАК.
«Считаю, что это отличная возможность для команды вдохновиться новыми подходами и расширить горизонты», – написал управляющий директор «Туполева».
В середине сентября стало известно, что «Туполев» создаст конструкторский центр, где будут модернизировать Ту-214. Возглавляет этот центр Константин Тимофеев, в состав набирают от 12 до 25 специалистов. Сейчас в конструкторском центре еще есть вакантные места, поэтому набор продолжается.
Пассажирский авиалайнер Ту-214 выпускает Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). На предприятии продолжается модернизация, ход которой оценил первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров.
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