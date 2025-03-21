Депутат Госдумы Тарбаев призвал разрешить объектам туризма информировать о себе на знаках

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Объекты индустрии туризма должны иметь возможность информировать о своей геолокации на дорожных знаках. Данная мера станет социальной рекламой, чтобы обезопасить путешественников и сделать их перемещение удобнее, считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер напомнил, что с 2026 года в России запретят размещать коммерческую информацию на дорожных знаках. Запрет коснется и рекламы туристических объектов.

Однако, по мнению Тарбаева, отели, мотели, кемпинги, которые расположены близко к трассам, должны иметь возможность «говорить» туристам о своем месторасположении. Такую информацию им нужно размещать в том числе и на дорожных знаках.

Он также предложил подумать над частичной компенсацией расходов на размещение информации, замену знака.

По словам Тарбаева, чтобы развивать в России автомобильный туризм, нужно поддержать бизнес, развивающий данное направление. В пример он привел следующую ситуацию: у туриста перестал работать навигатор, и путешественник перестал ориентироваться на местности. В итоге, не зная, где находится ближайшая гостиница, водитель ночует на АЗС.

Он подчеркнул, что в данном случае гостиницы и отели – это не просто коммерческий проект, это объект, обеспечивающий безопасность туристу, а, соответственно, реклама такого объекта инфраструктуры уже является социальной.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году. При этом остановиться в гостиницах столицы РТ в эти «длинные выходные» дороже, чем в Москве и Питере.