Маршруты БРИКС, Горьковское шоссе и мост «Миллениум»: какие дороги обновят в Казани

На развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

В порядок приведут 40 участков дорог

На развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей, сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Всего планируют привести в порядок 40 участков дорог по пяти разным программам:

1,5 млрд рублей потребуется на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

6,1 млрд рублей – на подготовку маршрутов Саммита и Игр БРИКС;

2,3 млрд рублей – на ремонт внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установку светофоров, сетей наружного освещения, нанесение дорожной разметки, ремонт подъездных путей к садовым товариществам;

2,6 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию дорожных объектов;

3,8 млрд – на реализацию республиканской программы «Наш двор».

Руководитель исполкома Рустем Гафаров, комментируя эту информацию, назвал объемы предстоящих работ огромными.

Рустем Гафаров назвал объемы предстоящих работ огромными Фото: kzn.ru

Самая дорогостоящая – программа подготовки маршрутов к Играм и Саммиту БРИКС

Самые крупные затраты ждут столицу Татарстана при подготовке маршрутов к Играм и Саммиту БРИКС, которые будут проходить в столице республики в июне и октябре. На это из бюджета выделили 6,1 млрд рублей. Работы сейчас в «активной фазе», заявили в мэрии.

«Этот год знаменателен для сферы благоустройства своими объемами дорожных работ. Помимо ежегодных программ благодаря поддержке республики мы получили возможность уделить внимание большому количеству объектов, которые останутся нашим жителям как наследие мероприятий Саммита БРИКС», — отметил Игорь Куляжев.

К Играм БРИКС в городе отремонтируют восемь участков улиц. Обновление трех участков уже завершено — это местные проезды на проспекте Победы вдоль Казанской Академии тенниса и вдоль спорткомплекса «Буревестник». Продолжается ремонт на участках улиц Сыртлановой, Гарифьянова, на местном проезде по проспекту Победы от ул. Сыртлановой до улицы Зорге, а также на проезде вдоль Центра бокса и настольного тенниса, на парковке перед Центральным стадионом и возле «Татнефть-Арены».

К Саммиту БРИКС в городе обновят еще 21 участок дорог. Сейчас работы ведутся одновременно на шести объектах, в их числе мост «Миллениум» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К Саммиту БРИКС в городе обновят еще 21 участок дорог. Уже отремонтированы тротуар и парковка возле дома №8 по улице Ершова. Сейчас работы ведутся одновременно на шести объектах, в их числе участки улиц Карла Маркса, Батурина, Чистопольская, Право-Булачная и Лево-Булачная, Хади Такташа, а также мост «Миллениум».

В Казани продолжается реконструкция двух транспортных артерий

Реконструкцию Горьковскоого шоссе в Кировском районе Казани планируют завершить к концу 2024 года.

Сейчас работы проводят на участке протяженностью 11,5 км от улицы Музыкальной до трассы М7 «Волга». Здесь ликвидируют все существующие светофоры и пешеходные переходы. Сейчас на шоссе строят три подземных и пять надземных пешеходных переходов, шесть разворотных пететель из которых три – подземные. тоннель и эстакаду.

Реконструкцию Горьковскоого шоссе в Кировском районе Казани планируют завершить к концу 2024 года Фото: kzn.ru

На участке от торгового центра «Факел» до спорткомплекса «Олимпиец» дорогу планируют расширить до 6 полос. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка проложат тротуар и велодорожки.

Напомним, пропускная способность дороги после реконструкции должна увеличиться в два раза – до 11 тыс. автомобилей в час. Работы по обновлению Горьковского шоссе стартовали в 2022 году.

Общая протяженность Вознесенского тракта составляет почти 12 километров. В прошлом году здесь были выполнены работы и открыто движение на участке от проспекта Победы до улицы Гвардейской протяженностью почти 4 километра.

«Эта дорога должна выполнить важную миссию, а именно разгрузить Мамадышский тракт. Она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов», – отметил Куляжев.

В этом году работы проводятся на участке протяженностью 8 км от проспекта Победы до трассы М7. Сейчас строят надземный пешеходный переход на улице Минской, тоннель на примыкании Вознесенского тракта к трассе М7, мост через реку Ноксу, переустраивают ливневки.

Игорь Куляжев: «Вознесенский тракт должен выполнить важную миссию, а именно разгрузить Мамадышский тракт. Он примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов» Фото: kzn.ru

Безопасность превыше всего: где установят новые светофоры, пешеходные переходы и ограждения

В июне в Казани стартуют работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в рамках программы обновят девять объектов протяженностью 6,3 км. На проезжих частях обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары, установят ограждения безопасности, дорожные знаки, сети наружного освещения и светофоры.

Работы проведут на улицах Гаврилова, Копылова, Заслонова, Галимджана Баруди, Химиков, Моисеева, а также проспекте Ибрагимова.

Кроме того, отремонтируют дорогу от улицы Центральной в жилом массиве Отары до конечной остановки «Жилой массив Старое Победилово». Ремонт проведут на участке Сибирского тракта от Космонавтов до улицы Академика Арбузова.

Особое внимание в мэрии обратили на самые аварийные городские участки. По итогам 2023 года в Казани зафиксировали 71 такое место, где произошло более 240 ДТП. В перечень попали в том числе перекресток улицы Толстого с улицей Горького, проспект Победы, улицы Минская, Николая Ершова и Новаторов. Их также отремонтируют.

За счет денег муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт. Коснется он дорог площадью более 30 тыс. кв. метров Фото: © «Татар-информ»

«Здесь предусмотрена установка дорожных знаков, ограждений безопасности, барьерных ограждений, устройство сети освещения, искусственных дорожных неровностей, нанесение разметки и шумовых полос. Кроме того, за счет средств муниципального дорожного фонда на наиболее аварийных участках уличной дорожной сети на площади более 30 тысяч квадратных метров предусмотрен текущий ямочный ремонт», — прокомментировал Игорь Куляжев.

Помимо этого, за счет денег муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт. Коснется он дорог площадью более 30 тыс. кв. метров. Также около домов №8 по улице Академика Глушко, №65 по улице Гагарина, №73 по улице Короленко и на перекрестке Тэцевская — Автозаводская установят светофоры. На эти цели выделят 70 млн рублей.

На обновление наружного освещения в Казани потребуется более 40 млн рублей

Для повышения безопасности дорожного движения в Казани в этом году также планируют обновить освещение в жилых массивах города – на работы направят свыше 40 млн рублей.

С 2018 по 2023 год в жилых массивах города уже установили более 9 тыс. энергосберегающих светильников на 300 улицах. Сегодня более 80% улиц обеспечены сетями дорожного освещения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] продолжается реализация программы восстановления наружного освещения населенных пунктов города Казани. В рамках этой программы запланировано смонтировать более 1,4 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников в 35 жилых массивах города Казани на сумму порядка 40 млн рублей», — отметил замруководителя исполкома.

С 2018 по 2023 год в жилых массивах города уже установили более 9 тыс. энергосберегающих светильников на 300 улицах. Сегодня более 80% улиц обеспечены сетями дорожного освещения.

«Также в рамках дорожных работ новое освещение получит 35 участков дорог и тротуаров, на которых оно полностью отсутствовало. В том числе тротуар по проспекту Победы от дома №124 до улицы Сахарова, дорога от жилого массива Аки до жилого массива Белянкина, дорога по улице Евгения Шварца», — заключил Куляжев.

Ремонт коллектора на Краснококшайской решит проблему всего микрорайона

Обратили внимание городские власти также на проблему разгерметизации и просадки ливневого коллектора по улице Краснококшайской. Его участок от улицы Поперечно-Базарной до Чкалова протяженностью около километра неоднократно становился виновником провалов. Всего за последние годы зафиксировали более 8 аварий.

«Участок ливневой канализации очень важен не только в локальном смысле. К коллектору стекаются дождевые и талые воды с реконструируемого участка Горьковского шоссе» Фото: kzn.ru

Для решения проблемы используют метод санации. Он подразумевает создание нового цельного слоя покрытия внутри трубы без зазоров. Работы общей стоимостью 332 млн рублей начали в декабре, сейчас они близятся к завершению – выполнены на более чем 90%. Полностью завершить их планируют в начале июня этого года.

«Этот участок ливневой канализации очень важен не только в локальном смысле. К коллектору стекаются дождевые и талые воды с реконструируемого участка Горьковского шоссе. Поэтому проведение этих мероприятий в комплексе поможет предотвратить большую проблему для всего микрорайона», – подчеркнул Игорь Куляжев.

Какие общественные пространства Казани благоустроят в 2025 году

Также в мэрии подвели итоги онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году.

Первое место занял проект строительства второй очереди Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе. За этот объект казанцы отдали 15 тысяч голосов.

Первое место занял проект строительства второй очереди Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе Фото: мэрия Казани

В лидеры голосования вошла также вторая очередь парка Петрова в Кировском районе. За продолжение работ в этом парке проголосовали 12,8 тыс. казанцев. В рамках первого этапа реконструкции работы уже начали в зоне детской площадки.

Третье место занял Ноксинский лес в Советском районе. Территория площади в 13 гектар ограничена улицами Ноксинский спуск, Фучика, Академика Завойского. Судьба этого объекта волнует 11,2 тыс. казанцев.

Также в пятерку лидеров попали: вторая очередь сквера у Северного вокзала, где в этом году уже начали благоустройство, и вторая очередь сквера Славы.

«В этом году благодаря строке „Свой вариант“ свои пожелания по благоустройству города высказали 12,3 тысячи человек. В прошлом году за этот вариант проголосовали 11,3 тысячи казанцев. Нам еще предстоит изучить эту информацию», — заключил Игорь Куляжев.