В Казани действие плана «Буран» завершится в полночь
В столице Татарстана действие плана «Буран» завершится в полночь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы и школы искусств, дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы, отметили в городской администрации.
Школы и детские сады вернулись к очному режиму уже сегодня, 4 февраля. Муниципальные парковки до конца дня еще работают в бесплатном режиме.
При этом работы по уборке снега в городе продолжаются. «Просим не оставлять машины вдоль улично-дорожной сети», – подчеркнули в мэрии Казани.
В столице РТ за конец января – самое начало февраля выпало 70% месячной нормы осадков. План «Буран» начал действовать 30 января и был продлен 2 февраля.
За прошедшие сутки в уборке улично-дорожной сети были задействованы 1110 единиц спецтехники и 692 дорожных рабочих. Из города вывезли 31,6 тыс. тонн снега, а для обработки дорог использовали 268 тонн противогололедных материалов.
Сегодня на расчистку дорог в Казани вышли 617 машин и 578 рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.
В общей сложности за зимний период из столицы Татарстана на снегоплавильные пункты вывезли 655,5 тыс. тонн снега. Для обработки казанских дорог использовали 45,5 тыс. тонн противогололедных материалов.