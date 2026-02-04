В Казани действие плана «Буран» завершится в полночь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана действие плана «Буран» завершится в полночь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы и школы искусств, дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы, отметили в городской администрации.

Школы и детские сады вернулись к очному режиму уже сегодня, 4 февраля. Муниципальные парковки до конца дня еще работают в бесплатном режиме.

При этом работы по уборке снега в городе продолжаются. «Просим не оставлять машины вдоль улично-дорожной сети», – подчеркнули в мэрии Казани.

В столице РТ за конец января – самое начало февраля выпало 70% месячной нормы осадков. План «Буран» начал действовать 30 января и был продлен 2 февраля.

За прошедшие сутки в уборке улично-дорожной сети были задействованы 1110 единиц спецтехники и 692 дорожных рабочих. Из города вывезли 31,6 тыс. тонн снега, а для обработки дорог использовали 268 тонн противогололедных материалов.

Сегодня на расчистку дорог в Казани вышли 617 машин и 578 рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

В общей сложности за зимний период из столицы Татарстана на снегоплавильные пункты вывезли 655,5 тыс. тонн снега. Для обработки казанских дорог использовали 45,5 тыс. тонн противогололедных материалов.