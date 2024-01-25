В Казани частично перекроют улицу Беломорская для уборки снега

Сегодня вечером в столице Татарстана частично перекроют улицу Беломорская для уборки проезжей части от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани в своем Telegram-канале.

Работы предполагается начать с 21.00. Районная администрация просит автовладельцев «содействовать <…> дорожным службам и убрать свои машины, чтобы спецтехника смогла проехать и качественно выполнить работы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. За последние сутки с улиц города вывезли более 37 тыс. тонн снега. Дорожные рабочие рассказали, что на очистку одной улицы от снега уходит два-три дня.