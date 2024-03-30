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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично перекроют Горьковское шоссе
В столице Татарстана частично ограничат движение транспорта и пешеходов по Горьковскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть и тротуар около домов №26 и №33 по Горьковскому шоссе окажутся частично закрыты с 1 апреля до 30 декабря.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году, завершить ее предполагается в октябре 2024-го. После реконструкции шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани сократили список участков, изымаемых из-за реконструкции Горьковского шоссе.
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