Власти Казани сократили список участков, изымаемых из-за реконструкции Горьковского шоссе

Власти Казани сократили перечень земельных участков, изымаемых из-за реконструкции Горьковского шоссе, на одну позицию. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

«Внести в постановление исполнительного комитета г.Казани от 13.02.2023 № 459 «Об изъятии земельных участков в связи со строительством линейного объекта „Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе г.Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 „Волга““ изменение, исключив из приложения строку 4», — сказано в документе.

Речь о земельном участке под кадастровым номером 16:50:300227:42:ЗУ1 площадью 21 кв. метр, расположенном по улице Залесная.

Фото: скриншот постановления исполкома Казани от 13.02.2023 № 459

В документе говорится, что администрации Кировского и Московского районов города необходимо в течение 10 дней с момента принятия постановления направить его копию, уведомление об исключении земельного участка из перечня объектов, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, письмом с уведомлением правообладателю земельного участка.

Реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в октябре этого года. Благодаря модернизации дорога будет расширена до шести полос, а пропускная способность увеличится почти в 2 раза – до 11 тыс. единиц транспорта в час. Подробнее о проводимых работах читайте в репортаже «Татар-информа».