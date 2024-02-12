Горьковское шоссе после реконструкции сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час

После завершения реконструкции Горьковского шоссе его пропускная способность увеличится в два раза – до 11 тыс. автомобилей в час. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Он также отметил, что магистраль протяженностью 11,8 км будет без светофорного регулирования. Сдать проект планируют в 2024 году.

Миронов напомнил, что в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в двух районах было обновлено дорожное покрытие на участках улиц Кулахметова, Городская, Хасана Туфана. Также дорожники провели ремонт 6 участков дорог по улицам Куземетьевская, Сосновская, Майкопская, Богатырева, Путейская и Энергетиков общей площадью 120 тыс. кв. метров. На это потратили 350 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».