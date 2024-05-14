В Казани частично ограничат движение по улице Авангардной до конца мая

В Казани ограничат для движения транспорта два участка на улице Авангардной. Причина данной меры – необходимость переустроить газопровод около жилого комплекса, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничения будут действовать с 8:00 20 мая до 17:00 31 мая. В это время будет частично закрыта проезжая часть около дома №1к2 и здания №1 по улице Владимира Кулагина.

Ранее сообщалось, что в Казани по улицам Жуковского и Карла Маркса частично ограничат движение. Такие же меры коснутся улицу Чапаева.