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Общество 14 мая 2024 15:47

В Казани частично ограничат движение по улице Авангардной до конца мая

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В Казани ограничат для движения транспорта два участка на улице Авангардной. Причина данной меры – необходимость переустроить газопровод около жилого комплекса, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничения будут действовать с 8:00 20 мая до 17:00 31 мая. В это время будет частично закрыта проезжая часть около дома №1к2 и здания №1 по улице Владимира Кулагина.

Ранее сообщалось, что в Казани по улицам Жуковского и Карла Маркса частично ограничат движение. Такие же меры коснутся улицу Чапаева.

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#ограничение движения #Казань
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