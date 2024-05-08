В Казани ограничат розничную продажу алкоголя в дни проведения KazanForum

На некоторых улицах столицы Татарстана ограничат продажу алкоголя в дни проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Меры будут действовать с 8.00 до 17.00 с 14 по 19 мая. Исключением станет розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Так, в период с 14 по 17 мая ограничение распространится на торговые точки на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

15, 16 и 18 мая алкоголь не будут продавать в торговых объектах на улицах Спартаковской (№2а, 6), Хади Такташа (№2, 21, 77) и Марселя Салимжанова (№2, 6, 12а, 15/8б, 17).

Контролировать исполнение постановления будет Госалкогольинспекция Татарстана.