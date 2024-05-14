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В Казани по улицам Жуковского и Карла Маркса частично ограничат движение по 7 июля
В Казани улицы Жуковского и Карла Маркса на время ограничат для движения транспорта и пешеходов. Такую меру вводят, чтобы реконструировать объект культурного наследия регионального значения.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, с 15 мая по 7 июля будет частично закрыта проезжая часть и полностью перекрыт тротуар около дома №43 по ул. Карла Маркса.
На тот же срок рядом с тем же домом частично ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Жуковского.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани временно ограничат движение по улице Чапаева.
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