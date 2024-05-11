В Казани временно ограничат движение по улице Чапаева

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В столице Татарстана на время частично ограничат движение по улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 20 мая по 10 июня окажутся частично перекрыты проезжая часть, тротуар и заезд во двор около дома №14/7, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по замене запорной арматуры на магистральном тепловоде, пояснили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проезд на другом участке улицы Чапаева ограничат до конца июня.