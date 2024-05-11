Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани временно ограничат движение по улице Чапаева
В столице Татарстана на время частично ограничат движение по улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 20 мая по 10 июня окажутся частично перекрыты проезжая часть, тротуар и заезд во двор около дома №14/7, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станут работы по замене запорной арматуры на магистральном тепловоде, пояснили в городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что проезд на другом участке улицы Чапаева ограничат до конца июня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»