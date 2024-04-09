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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично ограничат движение по улицам Миславского и Карла Маркса
В Вахитовском районе столицы Татарстана временно перекроют движение по участкам двух улиц — Миславского и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, с 19 апреля по 13 мая окажется закрыта дорога на улице Миславского от здания №16 до улицы Карла Маркса.
Кроме того, с 23.00 27 апреля до 5.00 28 апреля ограничат движение по улице Карла Маркса у пересечения с улицей Миславского.
Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично ограничат движение по улице Право-Булачная.
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