В Казани частично ограничат движение по улицам Миславского и Карла Маркса

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В Вахитовском районе столицы Татарстана временно перекроют движение по участкам двух улиц — Миславского и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, с 19 апреля по 13 мая окажется закрыта дорога на улице Миславского от здания №16 до улицы Карла Маркса.

Кроме того, с 23.00 27 апреля до 5.00 28 апреля ограничат движение по улице Карла Маркса у пересечения с улицей Миславского.

Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично ограничат движение по улице Право-Булачная.