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Общество 3 апреля 2024 13:33

В Казани «поумнеет» перекрёсток Карла Маркса – Миславского

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В Казани на перекрестке Карла Маркса – Миславского появятся интеллектуальные транспортные системы. Все работы произведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в Миндортранс РТ, на данном перекрестке установят контроллер, камеру и шесть пунктов учёта интенсивности движения. Светофоры на этом перекрёстке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку.

Уточняется, что интеллектуальные транспортные системы помогут решить проблему с дорожными заторами, увеличат среднюю скорость движения и уменьшат выбросы вредных веществ путем оптимизации движения транспортных потоков.

Все работы выполнят до 1 сентября.

#Казань #перекресток #система
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