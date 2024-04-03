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В Казани «поумнеет» перекрёсток Карла Маркса – Миславского
В Казани на перекрестке Карла Маркса – Миславского появятся интеллектуальные транспортные системы. Все работы произведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщили в Миндортранс РТ, на данном перекрестке установят контроллер, камеру и шесть пунктов учёта интенсивности движения. Светофоры на этом перекрёстке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку.
Уточняется, что интеллектуальные транспортные системы помогут решить проблему с дорожными заторами, увеличат среднюю скорость движения и уменьшат выбросы вредных веществ путем оптимизации движения транспортных потоков.
Все работы выполнят до 1 сентября.
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