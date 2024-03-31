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В Вахитовском районе Казани на время ограничат движение по ряду улиц
На некоторых улицах Вахитовского района столицы Татарстана временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, в течение двух месяцев, с 10 апреля по 10 июня, окажутся полностью перекрыты проезжая часть и тротуар по улице Ахтямова от дома №6 до улицы Габдуллы Тукая и от улицы Габдуллы Тукая до дома №7.
Кроме того, на один день, с 27 по 28 апреля, полностью закроют проезжую часть и тротуар на улице Шигабутдина Марджани возле дома №1 по улице Ахтямова.
Помимо этого, более чем на месяц, с 22 апреля по 30 мая, будут полностью перекрыты проезжая часть и тротуар по улице Ахтямова от дома №1 до дома №6.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода на участке внутриквартальных сетей, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично перекроют Горьковское шоссе.
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