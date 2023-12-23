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В Казани благоустроят территорию Кремля и пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы
В Казани запланировано благоустройство территории ансамбля Кремля и прилегающих участков, в том числе здания пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы по пути в сибирскую ссылку. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Информация размещена на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Работы запланированы на нескольких территориях ансамбля:
— в северном корпусе Пушечного двора — ремонт брусчатки и водоотводных лотков;
— в Губернаторском дворце — ремонт перекрытий;
— в Южном павильоне — ремонт штукатурки стен или их окраска, покрытие масляными и спиртовыми лаками;
— Северного корпуса — замена нестационарного модуля поста охраны;
— Дворцовой церкви — демонтаж и замена гранитных плит;
— Южного ризалита и Кардегардии — демонтаж и укладка бетонной брусчатки, тактильной плитки, замена двери;
— здания пересыльной тюрьмы (ул.Батурина, д.7) — устройство водоотводных лотков и демонтаж бетонной брусчатки, ж/б основания;
— мечети Кул-Шариф — демонтаж и монтаж облицовки стен из мраморных и гранитных плит, карывок из мраморных плит, устройство фаски;
— Спасо-Преображенского собора — демонтаж и монтаж водоотводного лотка, устранение подмыва, ремонт штукатурки;
— Цервки Николы Ратного Спасо-Преображенского монастыря — обновление облицовки стен гранитными плитами и накрывок из гранитных плит;
— Манежа — облицовка крышек парапета гранитными плитами;
— Братского корпуса, Благовещенского собора — демонтаж и монтаж гранитных плит ступеней, подступеней;
— перекладка гранитных плит подпорной стены от 2 корпуса до Юнкерского училища;
— в общественном туалете — ремонт фасада, цокольной части здания и замена металлической двери.
Кроме того, рабочие заменят газон на откосе по ул.Батурина, проведут кристаллизацию мраморного покрытия лестничного спуска от Пушечного двора до 2 корпуса, ремонт водоотводного лотка и гранитных плит ступеней на спуске перед башней Сююмбике, устранят провал колодца линии связи по проезду Шейнкмана, замену и перекладку покрытий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в нескольких зданиях Казанского Кремля проведут ремонтные работы почти за 700 млн рублей. Напомним, что в этом году после реконструкции была открыта превращенная в музей Спасская башня Кремля. Проект ее реставрации и музеефикации был удостоен премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект».
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