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Преображение Спасской башни Казанского Кремля в музей удостоено премии «Золотой Трезини»
Проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского Кремля получил золотой диплом международной премии Golden Trezzini Awards – «Золотой Трезини». Церемония награждения состоялась накануне в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Награду жюри конкурса присудило в номинации «Лучший реализованный проект реставрации».
Как стало известно «Татар-информу», ее получал директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Он поблагодарил реставраторов, строителей и коллег, которые принимали участие в реализации новой функции историко-архитектурного памятника.
«Мы очень рады тому, что Татарстан впервые отмечен на этой премии за лучший реализованный проект реставрации», – подчеркнул Рахимов в беседе с «Татар-информом».
После реставрации, как сообщал ранее «Татар-информ», Спасская башня открылась 1 сентября. Она не только была отреставрирована, но и приспособлена под музейное пространство, в том числе с мультимедийным контентом, – то есть стала современным общественно доступным объектом. На верхнем ярусе Спасской башни воссоздали «малиновый звон», впервые реализованный здесь в советское время СКБ «Прометей» Булата Галеева.
Всего 1200 проектов в этом году были номинантами Golden Trezzini Awards – заявки подали около 70 стран. Премия, отметим, существует с 2018 года, она названа в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). В прошлом году лауреатом премии в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» был назван проект благоустройства набережной озера Кабан.
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