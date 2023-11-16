Преображение Спасской башни Казанского Кремля в музей удостоено премии «Золотой Трезини»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского Кремля получил золотой диплом международной премии Golden Trezzini Awards – «Золотой Трезини». Церемония награждения состоялась накануне в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Награду жюри конкурса присудило в номинации «Лучший реализованный проект реставрации».

Как стало известно «Татар-информу», ее получал директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Он поблагодарил реставраторов, строителей и коллег, которые принимали участие в реализации новой функции историко-архитектурного памятника.

Фото: музей-заповедник«Казанский Кремль»

«Мы очень рады тому, что Татарстан впервые отмечен на этой премии за лучший реализованный проект реставрации», – подчеркнул Рахимов в беседе с «Татар-информом».

После реставрации, как сообщал ранее «Татар-информ», Спасская башня открылась 1 сентября. Она не только была отреставрирована, но и приспособлена под музейное пространство, в том числе с мультимедийным контентом, – то есть стала современным общественно доступным объектом. На верхнем ярусе Спасской башни воссоздали «малиновый звон», впервые реализованный здесь в советское время СКБ «Прометей» Булата Галеева.

Всего 1200 проектов в этом году были номинантами Golden Trezzini Awards – заявки подали около 70 стран. Премия, отметим, существует с 2018 года, она названа в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). В прошлом году лауреатом премии в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» был назван проект благоустройства набережной озера Кабан.