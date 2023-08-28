Спасская башня Казанского Кремля откроется для посетителей 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спасская башня Казанского Кремля после обновления будет открыта для посещения 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

На первом этаже четырехъярусного сооружения разместятся касса и гардероб для посетителей музея башни, а также камера хранения для гостей музея-заповедника. На втором этаже будут находиться административные помещения. Третий этаж займет собственно музей Спасской башни, а на четвертом в теплый сезон заработает смотровая площадка (выход на гульбище будет закрыт).

Музей Спасской башни посвящен укреплениям Казанского Кремля, существовавшим на различных исторических этапах, и истории самого сооружения. Отдельную часть экспозиции посвятят фортификационным сооружениям, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выставочное пространство дополнят видеопроекциями и информационными блоками на сенсорных экранах.

Кроме того, возвратится «малиновый звон» — алая подсветка последнего яруса Спасской башни, разработанная в 1966 году конструкторским бюро «Прометей» (стационарная установка заработала в 1967-м). При каждом ударе колокола происходит разгорание алой подсветки и ее затухание.

Помимо этого, в ходе ремонтных работ были приведены в порядок стрелки часов и звезда на Спасской башне. Латунную облицовку изготовленной 40 лет назад звезды заменили на более долговечную, сделанную из нержавеющей стали и покрытую нитридом титана «под старое золото», благодаря чему она не так сильно сияет на солнце.

Посещение башни будет платным. Оно будет организовано по сеансам, начинающимся каждые 30 минут, при одновременном нахождении не более 15 человек. Продолжительность каждого сеанса будет составлять около часа. Подобная организация необходима для обеспечения сохранности музейных экспонатов и противопожарной безопасности.

«Этот проект реализован в кратчайшие сроки благодаря личному вниманию Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и при поддержке Министерство культуры Республики Татарстан. Впервые в истории башни произведена ее музеефикация», — заметил директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Спасскую башню Казанского Кремля вернулся символ Святой Троицы — изображение глаза, вписанного в треугольник.