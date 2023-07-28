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На ремонт Казанского Кремля потратят почти 695 млн рублей
На ремонт и реставрацию ряда объектов Казанского Кремля и благоустройство территории музея-заповедника направят более 694,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что речь идет, в частности, о проведении противоаварийных работ в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, об установке вытяжки в мечети «Кул-Шариф» и о замене там систем звукоусиления.
Кроме того, необходимо будет благоустроить территорию Казанского Кремля и привести в порядок брусчатку.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Прием заявок завершится 4 августа, подрядчика определят 8 августа. Исполнитель должен будет полностью выполнить работы к 12 декабря текущего года.
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