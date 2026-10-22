В Казань прибыл первый в России рейс беспилотных грузовиков

Роботы возят роботов. Именно так можно охарактеризовать прибытие беспилотных грузовиков в Казань с грузом из роботов для турнира на Kazan Digital Week. Почему событие так важно для Татарстана и какой вклад республика внесла в него – в материале «Татар-информа».





В Казань прибыли грузовики, с роботами, которые примут участие в финале турнира «Битва роботов» в рамках международного форума Kazan Digital Week

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казань из Москвы прибыли пять грузовиков с роботами, которые примут участие в финале турнира «Битва роботов» в рамках международного форума Kazan Digital Week. Примечательно, что роботы прибыли не на обычных, а на беспилотных грузовиках, собранных в Татарстане.

«Роботов сюда к нам в Татарстан привезли на роботах. И эти роботы, а именно беспилотные грузовики, произведены также здесь, у нас, в Набережных Челнах», – отметил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, встречая ценный груз.

Булат Габдрахманов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, особенно отрадно, что именно Татарстан является тем регионом, который вносит значительный вклад в развитие робототехники и беспилотного движения в России.

«И благодаря производителям, благодаря командам, благодаря инженерам, которые работают в Набережных Челнах, мы можем видеть результаты этой деятельности здесь», – подчеркнул замминистра.

Заместитель президента Академии наук Татарстана Артем Сафин в свою очередь заявил, что событие очень символичное для республики. Ведь именно здесь и именно на форуме Kazan Digital Week более 10 лет назад обсуждали развитие интеллектуальных транспортных систем.

«Тогда мы еще только начинали обсуждать эти вопросы, а сегодня мы уже встречаем автономный транспорт, который доставил роботов для участия в чемпионате», – восхитился Сафин.

Артем Сафин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что маршрут беспилотников проходил по беспилотному коридору трассы М-12, который открылся в конце марта этого года. Его запуск создал единый коридор для беспилотного транспорта от Санкт-Петербурга до Казани.

Как отметил Габдрахманов, за все время существования этих беспилотных коридоров на трассах М-11 и М-12 по ним проехали свыше 120 беспилотных грузовиков. А их общий пробег превышает 20 млн километров.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения, которые уже меняют жизнь. И одной из ключевых тем форума станет развитие интеллектуальных транспортных систем.

Более трех лет назад, 14 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». В церемонии тогда принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позже, в марте 2026 года, Президент России Владимир Путин запустил движение беспилотных «КАМАЗов» по федеральной трассе М-12 «Восток».

«Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого „умного“ транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», – отметил тогда глава государства.

Этим летом Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по производству беспилотников. По состоянию на август 2026 года в республике насчитывалось около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем.

В текущем году Татарстану было направлено более 2 млрд рублей поддержки на создание центров испытаний и компетенций в области развития БАС в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Из них свыше 1,5 млрд рублей – федеральные средства поддержки, а 500 млн рублей – республиканские.

Министр транспорта России Евгений Никитин на заседании президиума Государственного Совета РФ по вопросам развития общественного транспорта, прошедшем 10 августа 2026 года, сообщал, что Республика Татарстан может войти в число пилотных регионов, где начнут тестировать использование беспилотных автобусов.