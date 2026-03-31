Путин запустил движение беспилотных «КАМАЗов» по трассе М12

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков «КАМАЗ» по федеральной трассе М12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М12 „Восток“», – заметил глава государства на церемонии открытия транспортных объектов в нескольких регионах, дав по видеосвязи сигнал к началу движения.

«Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого „умного“ транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», – подчеркнул Президент.

В церемонии запуска движения беспилотных грузовиков по М12 также приняли участие вице-премьер РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов, представители бизнеса, госорганов и грузоперевозчики.

Более двух с половиной лет назад, 14 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». В церемонии тогда принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В общей сложности с момента запуска проекта и до февраля текущего, 2026 года беспилотные «КАМАЗы» выполнили свыше 9,3 тыс. рейсов по трассе М11, перевезя более 790 тыс. куб. метров грузов. Суммарный пробег этих машин превысил 6,5 млн километров. Зимой там работали 18 беспилотных тягачей на базе «КАМАЗа-5490». В основном они совершают поездки в интересах онлайн-ретейлеров, включая компании Wildberries и Russ.

В пресс-службе КАМАЗа отметили, что высокоавтоматизированные транспортные средства проекта «Маяк-2» выведены на М12 в рамках расширения экспериментального правового режима проекта «Беспилотные логистические коридоры». Увеличение плеча перевозок расширяет для транспортных компаний логистические возможности и повышает вариативность доставки грузов, заметили на автогиганте.

Основное отличие беспилотных грузовиков проекта «Маяк-2» от «Маяка-1» – это санкционно устойчивое производство. Боковые радары заменены с АМ на ОЕМ, что позволило увеличить точность определения скорости с 0,6 до 0,16. Увеличена дальность распознавания объектов с 45 до 80 метров и улучшена система связи.

С начала действия экспериментально-правового режима компания провела доработку и настройку алгоритма удержания в полосе, увеличила дальность машинного зрения распознавания с 80 до 120 метров, дальность радарного зрения – с 50 до 80 метров, дальность лидарного зрения – с 60 до 120 метров, а расстояния детектирования полосы – с 16 до 100 метров. КАМАЗ остаётся единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства.