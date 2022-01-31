В Катаре детей от 5 до 11 лет начнут прививать вакциной Pfizer

Вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет препаратом Pfizer / BioNTech одобрили власти Катара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения эмирата.

Такое решение было принято после последних исследований вакцины, которые продемонстрировали ее «безопасность и эффективность для данной возрастной категории».

Ведомство отметило, что сейчас дети так же, как и взрослые, находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Ранее, 16 января, после перенесенного Covid-19 в Катаре умер трехнедельный младенец.

При населении в 2,8 млн человек в эмирате выявлено 24 454 активных случая заражения коронавирусом. При этом 312 539 пациентов уже выздоровели, а 645 скончались от осложнений.

Как заявляют специалисты по всему миру, новый штамм коронавируса «омикрон» намного заразнее своих предшественников и всё чаще затрагивает несовершеннолетних.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что за ближайшие полгода необходимо привить 10 млн подростков, чтобы обезопасить детей от рисков заражения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков «Спутник М».