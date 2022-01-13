В Канаде введут налог за отказ от вакцинации против коронавируса

В Канаде невакцинированных от коронавируса хотят обложить налогом. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Нововведения коснутся провинции Квебек. Все люди, отказавшиеся от вакцинации, должны будут заплатить специальный налог под названием «взнос на здравоохранение».

По словам Премьер-министра провинции, такое решение было принято из-за того, что антипрививочники «представляют собой финансовое бремя для всех жителей» региона.

Ранее власти Австрии сообщили о намерении ввести штрафы за отказ вакцинироваться от Covid-19, которые могут составить до 7,2 тыс. евро.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России не рассматривают возможность введения аналогичных мер.

При этом на сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Президент России Владимир Путин неоднократно призывал сограждан прививаться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.