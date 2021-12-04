В Калмыкии установили памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

В Республике Калмыкия в городе Элиста установили памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву«, — говорится в сообщении .

На митинге-реквиеме собрались родственники покойного и чрезвычайного ведомства и руководство МЧС РФ во главе с замминистра Андреем Гуровичем, глава Калмыкии Бату Хасиков, руководители федеральных органов власти региона, личный состав регионального главка МЧС.

Четырехметровый монумент установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей, отметили в ведомстве.

Памятник создал Народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков.

«Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе», — рассказал он.

Память Зиничева почтили минутой молчания и возложили цветы.

«Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа», — сказал заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, находясь на учениях в Норильске. Он попытался спасти известного режиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы во время поисков локаций для съемок нового документального фильма. Оба мужчины не выжили.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и сыну погибшего. 9 сентября глава государства посмертно присвоил генералу армии Евгению Зиничеву почетное звание Героя России.