В Калининграде началась церемония прощания с Героем России из Челнов Сергеем Чебнёвым

В Калининграде началась церемония прощания с Героем России, выпускником Казанского танкового училища подполковником Сергеем Чебнёвым.

Героя похоронят на военном мемориальном комплексе в поселке Медведевка, который находится в Гурьевском городском округе недалеко от Калининграда.

На церемонию прощания прибыл и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Власти Автограда также полностью оплатили расходы на поездку родных и близких погибшего военного в Калининград.

Сергей Чебнёв родился в Рыбно-Слободском районе, позже с семьей переехал в Набережные Челны, там он окончил школу. Поступил в Казанское танковое училище, затем отправился служить в Калининградскую область, где сейчас живут его супруга и трое детей.

На заслуженный отдых Чебнёв вышел до начала СВО, а осенью 2022 года добился мобилизации и отправился на передовую.

18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы в Курской области. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов.

За проявленный героизм 6 марта 2025 года подполковнику Сергею Владимировичу Чебнёву посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В минувший понедельник стало известно, что тело Героя обнаружили под завалами в освобожденной Малой Локне.