Мэр Челнов примет участие в похоронах Героя Сергея Чебнёва в Калининграде

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев примет участие в похоронах Героя России, выпускника челнинской школы №56 Сергея Чебнёва. Об этом сообщает пресс-секретарь Римма Мухаметзянова в своем Telegram-канале.

Напомним, прощание с Героем состоится 16 марта в 11.00 в Калининграде. Римма Мухаметзянова отметила, что расходы на поездку родных и близких погибшего военного в Калининград городские власти полностью оплатили.

«Татар-информ» рассказывал, что тело командира первого батальона 9-го мотострелкового полка, выпускника Казанского танкового училища обнаружили под завалами в освобожденной Малой Локне.

6 марта Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» вдове Ольге Чебнёвой.