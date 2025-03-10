Тело Героя из Татарстана Сергея Чебнёва обнаружили в Малой Локне

Тело командира первого батальона 9-го мотострелкового полка, выпускника Казанского танкового училища Сергея Чебнёва обнаружили под завалами в освобожденной Малой Локне. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

«Бойцы, которые были рядом с Сергеем Чебнёвым в момент его гибели, вернулись в Малую Локню. Они запомнили координаты, где находилось его тело. Благодаря этому его удалось быстро найти», – сообщил он.

Супруга Героя Ольга также подтвердила эту информацию «Татар-информу». Она рассказала, что сейчас решается вопрос о транспортировки тела Героя в Калининград.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сослуживцы ведут поиски тела погибшего на СВО Героя из Татарстана Сергея Чебнёва.

18 августа прошлого года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело Героя до сих пор не удалось предать земле. Ему было 45 лет.

Сергей Чебнёв родился в Рыбно-Слободском районе Татарстана, свое детство провел в Набережных Челнах. Там же окончил школу, поступил в Казанское танковое училище, затем был отправлен служить в Калининградскую область, где сейчас живут его супруга и трое детей. На заслуженный отдых Чебнёв вышел до начала СВО, а осенью 2022 года добился мобилизации и отправился на передовую. За свои заслуги в зоне боевых действий был награжден медалями «Суворова» и «За отвагу».