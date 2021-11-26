В Италии умер антипрививочник, который специально заразился коронавирусом

Противник вакцинации, который намеренно заразился коронавирусом для получения «зеленого пропуска», скончался в Италии. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Погибший ранее побывал на «ковидной вечеринке». Как отмечали в издании Independent, такие мероприятия специально посещают люди, которые намерены заразиться и переболеть коронавирусом, чтобы получить «зеленый пропуск», не делая прививку. Отмечается, что эта практика широко распространена в Германии и Австрии.

Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом в мире, все еще остаются люди, выступающие против вакцинации. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что такой круг лиц, подвергающий себя и окружающих опасности, есть в каждой стране.

24 ноября врачи крупных российских больниц написали письмо, в котором обратились к антипрививочникам с предложением показать «красную зону», чтобы изменить их мнение о вакцинации. Вслед за московскими коллегами врачи Татарстана тоже пригласили антиваксеров в «красные зоны».