Песков призвал не превращать наказание антиваксеров в «охоту на ведьм»

Не следует превращать наказание противников вакцинации в «охоту на ведьм», заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не все антипрививочники агитируют других людей отказываться от вакцинации и решение о наказании того или иного лица принимает суд.

«Это не является нашей прерогативой, одно дело — высказывать свою точку зрения аргументированно, другое дело — призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт», — сказал он.

По мнению Пескова к этому вопросу следует подходить рационально и спокойно.

«Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — подчеркнул пресс-секретарь. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.

Напомним, Росздравнадзор при помощи мониторинга региональных СМИ и соцсетей собирает данные о противниках вакцинации и передает информацию в прокуратуру и следственные органы. После тщательного анализа предоставленной информации планируется озвучить количество поданных заявлений.

Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, предложив им самим посетить «красную зону» и реанимации, где находятся пациенты.