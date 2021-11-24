Российские врачи предложили антипрививочникам посетить «красную зону»

Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — сказано в послании.

Письмо подписали 11 специалистов, среди которых главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Обращение адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, вице-спикеру ГД Петру Толстому, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, а также артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель, Юрию Лозе.

Темпы вакцинации от Covid-19 стараются нарастить по всей стране. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. На заседании координационного совета по борьбе с инфекцией Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что введенный режим помог снизить темпы заболеваемости Covid-19.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что доля коронавируса среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%. Она также подчеркнула, чтобы достичь 80-процентного уровня коллективного иммунитета, в стране нужно вакцинировать еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.