Вслед за московскими коллегами врачи РТ пригласили антиваксеров в «красные зоны»

На днях 11 ведущих московских врачей, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев, выступили с открытым письмом к антипрививочникам. Они пригласили известных медийных личностей, которые являются противниками вакцинации, посетить «красные зоны» ковидных госпиталей. Медики надеются, что такие экскурсии смогут изменить отношение публичных личностей к вакцине.

Эту идею поддержали медики Татарстана. В открытом письме, которое было озаглавлено «В каждой смерти от ковида есть и доля вины антипрививочников», заместитель руководителя инфекционного госпиталя РКБ РТ Саяр Сиразетдинов отметил, что большая часть пациентов инфекционной больницы – не привиты.

«Если вы хотите в этом убедиться, мы готовы организовать вам экскурсию по красной зоне и показать этих несчастных людей» – обращается к антиваксерам Саяр Сиразетдинов.

При этом медик не отрицает того, что привитые люди могут заболеть. Однако антитела, которые вырабатываются у пациента после вакцины, помогают ему легче перенести болезнь.

Своего коллегу поддержала заведующая временным инфекционным госпиталем Горбольницы № 2 Набережных Челнов Лейсан Ханова. Врач особенно подчеркнула, что с каждой новой волной коронавируса все больше заболевших нуждаются в ИВЛ. Также медик привела данные статистики.

«В странах с вакцинацией населения больше 80% и смертность очень низка. Если антипрививочники хотят убедиться в словах врачей, работающих в красной зоне, то пусть посетят реанимацию временных инфекционных госпиталей и увидят все своими глазами», – отметила Лейсан Ханова.

Вслед за ними свое мнение по поводу антиваксеров высказала заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «ЦГКБ №18 имени профессора К.Ш.Зыятдинова» Фарида Булатова. «Наши публичные люди, которые выступают против вакцинации, должны осознавать, что в каждой смерти не вакцинированного пациента есть и доля их ответственности», – подчеркнула Фарида Булатова.

Главный врач набережночелнинского Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова напомнила, что из-за коронавируса без плановой помощи остались тысячи пациентов. Ведь за год в больнице проходили реабилитацию до 4 тысяч людей.

«Вот уже полтора года люди лишены такой возможности и шанса на полноценную жизнь. Поддаваясь призывам антипрививочников, отказываясь от вакцинации, люди не только рискуют своим здоровьем, но и отбирают возможность у других людей получить качественные медицинские услуги. Выступать против прививок легко, когда для тебя красная зона - это нечто абстрактное, далекое от тебя. Я даже рада за этих людей, ведь они не знают, что такое красная зона, тяжелое течение болезни, реанимация и смерть», – высказалась врач.

К мнению коллег присоединились и другие врачи. Главврач Чистопольской ЦРБ Раис Мустафин задается вопросом, почему из-за мракобесия и невежества антиваксеров должны страдать другие люди, в том числе близкие и родные. «Согласен с предложением провести экскурсию в «красную зону», но, чтобы бы платой за нее стало хотя бы лечение одного пациента», – подчеркнул Мустафин.



Терапевт временного инфекционного госпиталя, заведующая дневным стационаром Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Наталья Сайфулина выразила надежду, что экскурсия в «красную зону» заставит людей задуматься и они увидят, как пациенты находятся на грани жизни и смерти. Может это подтолкнет антипрививочников поменять свое мнение о вакцине, привиться самим и сделать прививку своим близким.

Пульмонолог инфекционного госпиталя Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Эльвина Абызова поделилась страшными подробностями своей работы. По словам медика, никогда еще они не хоронили столько людей, сколько за последние полгода.

«Когда родственники ругаются, что мы не спасли их близкого, мне всегда хочется спросить, а что вы сделали, чтобы ваш родной человек не заболел? Чтобы он выздоровел, когда это было возможно?» – удивляется Эльвина Абызова.

Медик отметила, что может провести антипрививочников по красной зоне и по приемному покою госпиталя.

«Пусть люди увидят, в каком состоянии к нам приезжают пациенты. И может, кто-то передумает», – подытожила врач.

