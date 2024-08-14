В Казани у моста Миллениум установили первые шумозащитные экраны

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В столице Татарстана у моста Миллениум установили первые шумозащитные экраны. Горожане сообщают об этом в социальных сетях.

Ранее власти Казани объяснили необходимость установки шумозащитных экранов у моста Миллениум ростом уровня автомобилизации. По данным заместителя руководителя исполкома столицы РТ Игоря Куляжева, ежедневно по этому мосту проезжают 50 тыс. автомобилей.

Всего предполагается установить 730 погонных метров шумозащитных экранов со стороны Ново-Савиновского района города вплоть до самого моста.

На улицах с подобным трафиком шум достигает примерно 80 децибелов, а шумозащитные экраны понизят его на 34 децибела. Соответственно, будет выдержана норма в 50 децибелов, пояснил Куляжев.

При этом после начала работ по установке экранов некоторые СМИ обратили внимание на то, что новые сооружения лишат подъезжающих к мосту возможности любоваться видом на Казанку.