Главтатдортранс объяснил установку шумозащитных экранов у «Миллениума» вдоль тротуара

Шумозащитные экраны около моста «Миллениум» в Казани не могут установить вдоль проезжей части из-за «стесненных условий». Такой ответ дали в Главтатдортрансе, сообщение опубликовано на сайте «Народного контроля».

Ранее один из пользователей сайта спросил ведомство, почему эти экраны устанавливают со стороны пешеходной дорожки, а не со стороны проезжей части.

«То есть тротуар должен был бы остаться снаружи от экранов при их монтаже, а не внутри», - подчеркнул пользователь.

Главтатдортранс ответил, что «устройство шумозащитных экранов вдоль проезжей части не представляется возможным ввиду стесненных условий».