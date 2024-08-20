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Главтатдортранс объяснил установку шумозащитных экранов у «Миллениума» вдоль тротуара
Шумозащитные экраны около моста «Миллениум» в Казани не могут установить вдоль проезжей части из-за «стесненных условий». Такой ответ дали в Главтатдортрансе, сообщение опубликовано на сайте «Народного контроля».
Ранее один из пользователей сайта спросил ведомство, почему эти экраны устанавливают со стороны пешеходной дорожки, а не со стороны проезжей части.
«То есть тротуар должен был бы остаться снаружи от экранов при их монтаже, а не внутри», - подчеркнул пользователь.
Главтатдортранс ответил, что «устройство шумозащитных экранов вдоль проезжей части не представляется возможным ввиду стесненных условий».
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