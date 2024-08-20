news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 20 августа 2024 15:05

Главтатдортранс объяснил установку шумозащитных экранов у «Миллениума» вдоль тротуара

Скопировать ссылку

Шумозащитные экраны около моста «Миллениум» в Казани не могут установить вдоль проезжей части из-за «стесненных условий». Такой ответ дали в Главтатдортрансе, сообщение опубликовано на сайте «Народного контроля».

Ранее один из пользователей сайта спросил ведомство, почему эти экраны устанавливают со стороны пешеходной дорожки, а не со стороны проезжей части.

«То есть тротуар должен был бы остаться снаружи от экранов при их монтаже, а не внутри», - подчеркнул пользователь.

Главтатдортранс ответил, что «устройство шумозащитных экранов вдоль проезжей части не представляется возможным ввиду стесненных условий».

#мост миллениум #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100