В Испании умерла старейшая женщина в мире — ей было 117 лет

Старейшая на сегодняшний день женщина в мире Мария Браньяс Морера умерла на 118-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«В возрасте 117 лет и 168 дней она была восьмым старейшим человеком (с подтвержденным возрастом) в истории. Мария мирно скончалась в доме престарелых в Каталонии, в Испании, где она проживала последние два десятилетия», — сказано в сообщении.

В январе этого года сообщалось, что во Франции умерла старейшая жительница планеты сестра Андрэ, которую в миру звали Люсиль Рандон, – ей было 118 лет. После сестры Андрэ Мария Морера стала самой пожилой женщиной на сегодняшний день. Сама долгожительница отмечала, что секретом долгой жизни стали несколько причин — хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие беспокойств и сожалений, оптимизм и избегание токсичных людей, а также удача и хорошая генетика.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Калифорнии, куда ее родители эмигрировали за год до появления ребенка на свет. При этом через несколько лет семья вернулась в Испанию и стала жить в Каталонии.