В возрасте 62 лет умерли старейшие сиамские близнецы Шаппеллы

В возрасте 62 лет умерли сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Они скончались в воскресенье, 7 апреля, в больнице Пенсильванского университета по неустановленным причинам», – сказано в статье.

Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года в штате Пенсильвания. У них были сросшиеся черепа – 30% мозга были общими на двоих. На сегодняшний день они считаются самыми возрастными сиамскими близнецами, пережив первую пару на 9 лет.