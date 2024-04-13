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В возрасте 62 лет умерли старейшие сиамские близнецы Шаппеллы
В возрасте 62 лет умерли сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
«Они скончались в воскресенье, 7 апреля, в больнице Пенсильванского университета по неустановленным причинам», – сказано в статье.
Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года в штате Пенсильвания. У них были сросшиеся черепа – 30% мозга были общими на двоих. На сегодняшний день они считаются самыми возрастными сиамскими близнецами, пережив первую пару на 9 лет.
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