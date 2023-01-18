Умерла старейшая в мире женщина – ей было 118 лет

Во Франции умерла старейшая жительница планеты сестра Андрэ, которую в миру звали Люсиль Рандон в возрасте 118 лет, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя дома престарелых, в котором она жила. Как рассказал источник изданию, сестра Андрэ умерла во сне.

Родилась Рандон 11 февраля 1904 года. В 41 год она приняла монашество и после этого 28 лет проработала в больнице города Виши, помогая сиротам и пожилым. С 2009 года она жила в доме престарелых.

В 2021 году сестра Андрэ пережила пандемию коронавируса, от которой погибли в доме престарелых десять ее соседей.