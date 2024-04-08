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В Татарстане не стало старейшего жителя республики
В 9 часов утра 8 апреля ушла из жизни Антонина Чижова. Она считалась старейшим жителем Татарстана: в мае 2024-го ей должно было исполниться 109 лет, пишет филиал «Татмедиа» в Заинске.
Интересно, что женщина родилась в Первую мировую войну, застала Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну.
Родом бабушка была из Казахстана, а в Заинск приехала вслед за сыном, который принимал участие в стройке ГРЭС.
Последнее время за Чижовой присматривала дочь Людмила и внучка Любовь.
фото: «Татмедиа»
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