В Иркутской области введена самоизоляция для непривитых пожилых людей

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Иркутской области введен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Отмечается, что в том числе здесь выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». Также из-за рисков распространения вируса работодателям рекомендуют перевести на удаленную работу не менее половины сотрудников.

«В Иркутской области вводится режим самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Мера будет действовать неопределенный срок — до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность в Приангарье, рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы», — сказано в сообщении администрации региона.

На сегодняшний день в Приангарье подтверждено 163 546 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 1 883 заболевших. Всего за время пандемии выздоровели 151 796 пациентов, скончались 7 415 человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон», сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено уже 1 682 случая заражения новым штаммом. Чтобы обезопасить граждан и снизить нагрузку на здравоохранение, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин порекомедовал работодателям перевести своих сотрудников на удаленку.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.