Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу
Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и помочь медикам в борьбе с пандемией, необходимо перевести как можно больше работников на удаленный режим. Об этом сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — заметил Председатель Правительства на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19.
Также он призвал работодателей проводить тестирование тех сотрудников, которые не будут переведены на удаленку.