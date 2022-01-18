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Здоровье
18 января 2022  14:34

Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу

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Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и помочь медикам в борьбе с пандемией, необходимо перевести как можно больше работников на удаленный режим. Об этом сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — заметил Председатель Правительства на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

Также он призвал работодателей проводить тестирование тех сотрудников, которые не будут переведены на удаленку.

#Михаил Мишустин #коронавирус #удаленная работа
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